Homens são torturados até a morte e os corpos são jogados na rua à luz do dia

Dois homens foram torturados, logo em seguida assassinados e tiveram os seus corpos jogados em plena luz do dia, em uma rua do bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus. Uma das vítimas foi identificada como Hudson Martins da Silva, de 35 anos.

Testemunhas relataram aos policiais, que um carro branco parou na via e jogou os dois corpos no meio da rua. De acordo com moradores, os criminosos ainda teriam atirado nas vítimas já mortas.

Os rapazes foram assassinados por asfixia, e um deles tinha uma corda no pescoço, segundo informou o Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC). Os corpos das vítimas já foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o caso.