Homem vende ilegalmente terreno da Prefeitura e mata vítima que cobrou devolução do dinheiro

Um homem morreu ao cobrar a devolução do dinheiro da venda ilegal de um terreno que pertencia a Prefeitura de Fortaleza (CE), na Grande Massejarra. As terras foram vendidas por valor de R$ 8 mil. No momento em que Henrique Messias Batilhas teria ido tomar satisfação com o suspeito, José Romes Silva Barbosa, o “Pitbull”, atirou contra a vítima.

Tudo ocorreu em agosto de 2020. De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), “Pitbull” invadiu o terreno e o vendeu ilegalmente para Henrique. A vítima construiu um muro em volta do lote. Mas, foi expulso durante uma ação de desocupação da Polícia Militar com a Prefeitura. Ofendido, o homem buscou tomar satisfação e foi morto a tiros.

José Rones foi acusado de ordenar o homicídio de Henrique e chefiar uma facção criminosa de origem carioca. No mês de maio, o magistrado da 2ª Vara do Júri determinou a pronúncia de “Pitbull”. Ele deve ir a júri popular. Não tem data para o julgamento.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)