Homem usa arma de brinquedo para assaltar lanchonete, mas termina espancado

Um homem foi espancado após tentar assaltar uma lanchonete usando uma arma de brinquedo. Quando o suspeito deixou o estabelecimento, funcionários saíram correndo atrás dele e o agrediram. O caso aconteceu em Anápolic (GO), na noite do domingo (31), e foi destaque no portal Último Segundo.

De acordo com a Polícia Militar, uma viatura passava perto da lanchonete quando os agentes avistaram o suspeito já com sinais de agressão. Os militares também identificaram que a arma que o homem carregava era falsa.

Por conta dos ferimentos, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o homem, que estava com leves escoriações na cabeça. De acordo com a PM, o suspeito foi encaminhado ao Hospital de Urgências do município e, depois, levado à Central de Flagrantes, onde ficou detido.

O dono da hamburgueria, que preferiu não se identificar, contou à TV Anhanguera que o suspeito estava nervoso quando chegou ao local. O criminoso e levou dinheiro, um notebook e dois celulares.