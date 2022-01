Homem tenta capturar piranha com a mão e termina com membro ensanguentado

O vídeo da captura frustrada de uma piranha, que terminou em uma situação de pânico, viralizou, nas redes sociais, na última quarta-feira (5). O motivo? O suposto ‘pescador’ teria ficado com a mão ensanguentada após o ataque inesperado do peixe. As informações são do Portal Tucumã.

Assista o vídeo completo:

No conteúdo compartilhado, é possível ver o momento em que o rapaz coloca a mão dentro de uma lagoa e tenta capturar a piranha. No entanto, ele é surpreendido pelo animal e acaba sendo mordido, terminando com uma das mãos feridas.