Criança perde dedo do pé após ser atacada por piranha em lago

Um menino de 10 anos perdeu o dedinho do pé após um ataque de piranha no Lago das Brisas, no último sábado (1°), em Goiás. A criança estava brincando com os primos na parte rasa do lago quando o acidente aconteceu. As informações são do G1 Nacional.

O pai do garoto, Sérgio Borges Martins de Araújo, afirma que não havia sinalização na região para alertar sobre o perigo de piranhas.

"Eu e minha esposa estamos aos cacos. Ele vai ficar com trauma de lago agora. Mas é um rapaz muito forte, não chorou no hospital e está bem…Escutamos ele dando um grito e já tiramos ele da água. A gente logo viu que era piranha. No atendimento feito na cidade ainda, vimos que ele já tinha perdido todo o dedinho", explicou o pai.

A família estava passando a virada de ano na cidade. A criança foi levada para hospital para ser avaliada por um ortopedista.

"O médico colocou uma espécie de prótese cirúrgica que vai dar a impressão de ele ainda ter o dedo. Estamos planejando como dizer para ele que o dedinho foi amputado", desabafou o pai.