Homem tem pulmão perfurado devido ao uso de cigarro eletrônico

Um jovem teve o pulmão perfurado por conta do uso diário de cigarro eletrônico durante uma viagem de férias ao Rio de Janeiro.

Allan Douglas, de 30 anos, disse que usava o “vape” havia cinco meses, mas intensificou nas férias.

“No dia que voltei do Rio, fui ao trabalho, falei muito e senti falta de ar. Fui ao hospital e me colocaram imediatamente na UTI. O médico foi claro que, se eu não tivesse plano de saúde, poderia ter morrido com a infecção de bactérias”, contou.

Nas redes sociais, o rapaz fez um apelo aos jovens para alertar sobre os riscos que o uso do dispositivo pode trazer.

“Três dias na UTI intensiva, graças ao 'Cigarro eletrônico', onde perfurou meu pulmãozinho tão lindo, entrando água e o fragilizando e aqui estou há 8 dias aqui no hospital me recuperando desse pesadelo. Não queira passar o que passei, foi uma lição de vida, alerte seu amigo. Ame-se”, desabafou.

Allan afirma que não costumava tragar, apenas aspirar a fumaça, e ressaltou a importância da discussão sobre o assunto. Após 11 dias internado no hospital, ele recebeu alta.

(*Emilly Melo, estagiária, sob orientação de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)