Homem tem a execução encomendada e filmada por assassinos

Um crime com características de "acerto de contas" teve como vítima Taison Jesus da Silva, de 28 anos. Ele foi executado por três homens na tarde desta sexta-feira (15), no bairro Nova Vitória, Zona Leste de Manaus. As informações são do Portal do Holanda.

Informações apuradas pela Polícia Militar dão conta que a vítima estava na casa da companheira quando os criminosos invadiram o local para matá-lo. No momento em que os executores chegaram, ele estava com o enteado, um bebê de meses de vida, no colo. Um dos bandidos ordenou que a mulher pegasse a criança e levasse embora do local, partindo para a execução logo em seguida.

O crime foi registrado pelo celular de um dos bandidos e o vídeo encaminhado ao que seria o suposto mandante. Depois de matar Taison, os assassinos retornaram para o veículo usado para chegar até a casa da vítima e fugiram. A Polícia Civil vai investigar o homicídio.