Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Homem suspeito de fazer ameaças de morte ao youtuber Felca é preso em Pernambuco

Suspeito preso vendia material infantil, segundo o secretário da Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite

Estadão Conteúdo
fonte

Influenciador digital Felca denunciou a adultização entre crianças e adolescentes nas redes sociais (Reprodução/Redes Sociais)

Cayo Lucas, de 21 anos, suspeito de fazer ameaças de morte ao youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, foi preso em Olinda, Pernambuco, na manhã desta segunda-feira, 25. A defesa dele não foi localizada.

A prisão é decorrente de uma ação conjunta da Polícia Civil de São Paulo e a de Pernambuco. Ainda de acordo com a polícia, no momento da abordagem, Cayo estava acompanhado de outro rapaz, identificado como Paulo Vinícius.

Veja mais

image Justiça bloqueia bens de Hytalo Santos e do marido, diz TV
Defesa afirma que casal é inocente e sempre se colocou à disposição das autoridades

image Andressa Urach defende Hytalo Santos após prisão por exploração sexual: 'Uma grande injustiça'
Criadora de conteúdo adulto afirma acreditar na inocência do influenciador paraibano detido junto com seu marido por suspeita de crimes contra menores

image 'Conhecia pessoas que foram abusadas', diz Felca após denúncia sobre adultização de crianças
Vídeo do influenciador viralizou e movimentou a opinião pública

No interior do imóvel, foi constatado que o computador do investigado estava em uso e aberto na tela de acesso à plataforma de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, circunstância que reforça a gravidade da conduta e será objeto de análise pericial.

Após a prisão, ele foi conduzido à unidade policial para a formalização dos atos de polícia judiciária. Já Paulo Vinícius será apresentado à autoridade policial local.

Ameaças e venda de material infantil

Em postagem nas redes sociais, o secretário da Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite, disse que rapaz vendia material infantil. "A Polícia Civil de São Paulo acaba de prender em Pernambuco um indivíduo que ameaçou o youtuber Felca após as suas denúncias. Um belo trabalho de investigação que levou até a esse criminoso que, além das ameaças, vendia material infantil nas redes", afirmou Derrite.

Quebra de sigilo

Na semana passada, a Justiça determinou a quebra do sigilo de um usuário do serviço de e-mail do Google que ameaçou de morte o youtuber. Procurado pelo Estadão, o Google informou que não iria comentar a decisão da Justiça.

Os e-mails têm os seguintes dizeres: "e ae babaca vc acha que vai fica vc impune por denunciar o hytalo santos vc ta enganado vc vai se ferrar muito sua vida após a denunciando ele prepara pra morrer vc vai pagar com a sua vida" e "ae macaco branco vc vai morrer se prepara por sua vida vc corre risco e vc vai pagar com a vida vc e um otário pedófilo". As ameaças vieram depois de o youtuber denunciar a 'adultização' de crianças e adolescentes nas redes sociais.

Felca pediu a tramitação do processo em segredo de Justiça, mas o magistrado negou sob a justificativa de que "o princípio da publicidade dos atos processuais é regra no ordenamento jurídico brasileiro, sendo o sigilo exceção". Ainda de acordo com o juiz, não há "demonstração suficiente de risco à intimidade das partes ou interesse social que justifique tal medida excepcional".

Na ocasião, o juiz Pedro Henrique Valdevite Agostinho determinou que sejam repassados "os dados de identificação vinculados à conta de e-mail, contemplando os IPs de acesso dos últimos 6 (seis) meses, portas lógicas de origem, data, hora, minutos, segundos e milésimos de segundos, bem como quaisquer dados cadastrais aptos a identificar o usuário responsável."

O magistrado fixou ainda multa diária no valor de R$ 2 mil, limitada a R$ 100 mil, para o caso de descumprimento.

Denúncia de exploração de crianças e adolescentes

O tema da adultização entre crianças e adolescentes nas redes sociais ganhou força depois que o influenciador digital Felca publicou, no último dia 6, um vídeo com denúncias após observar o crescimento desse tipo de conteúdo nas redes sociais - um assunto, segundo ele, "pouco falado por quem tem alcance".

Felca tem expressiva presença nas redes sociais, contando atualmente com 17,7 milhões de seguidores no Instagram, 8,45 milhões no YouTube e 870 mil na rede X (ex-Twitter).

Após a publicação do vídeo, o assunto também entrou em discussão entre parlamentares e autoridades, que, pressionados a reagir diante de um tema tão importante, passaram a tratar com urgência uma proposta de regulamentação das redes sociais que estava parada no Congresso.

O projeto de lei chamado de "ECA Digital"- referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente - foi aprovado na noite na quarta-feira, 20, na Câmara dos deputados.

Em 50 minutos, o youtuber mostrou na prática como o algoritmo funciona para entregar conteúdos com menores para pedófilos e entrevistou uma psicóloga especializada para falar sobre o perigo da exposição nas redes sociais para as crianças e adolescentes. O vídeo tem mais de 43 milhões de visualizações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

YOUTUBE/FELCA/ADULTIZAÇÃO INFANTIL/AMEAÇAS

SUSPEITO

PRISÃO
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

VIOLÊNCIA

Grávida de quatro meses é agredida por homem no meio da rua no interior de SP

Imagens de câmeras de segurança registraram a agressão; o caso ocorreu na madrugada de sábado (23), em General Salgado

25.08.25 10h46

BRASIL

Petrobras testa capacidade de resposta a incidentes na Foz do Amazonas

Atividade é a última antes de concessão de licença de exploração

24.08.25 14h45

MONITORAMENTO

Embaixada dos EUA exige que solicitantes de visto deixem rede social aberta para checagens

A orientação é que os candidatos ajustem as configurações de privacidade de suas redes sociais antes de iniciar o processo, sob risco de atrasos ou impedimentos na análise consular.

24.08.25 13h27

esportes

Seleção feminina leva susto, mas vira sobre a França e avança às oitavas no Mundial de vôlei

A equipe comandada por José Roberto Guimarães começou mal, cometendo muitos erros e saiu atrás por 2 a 0

24.08.25 11h54

MAIS LIDAS EM BRASIL

COINCIDÊNCIA

Homens com nome e data de nascimento iguais disputam o mesmo CPF há 20 anos

Caso curioso e inusitado desafia a Justiça e gera dor de cabeça para os envolvidos e seus familiares

25.08.25 9h11

NOVIDADE

Pix Parcelado começa a operar em setembro: entenda como vai funcionar

Nova modalidade do Banco Central permitirá parcelar pagamentos via Pix, sem cartão de crédito

24.08.25 18h55

BRASIL

Mulheres mortas são abusadas sexualmente em funerárias e IMLs

Nina Maluf, que denunciou os casos à PF pensa em deixar o Brasil

25.08.25 5h25

BRASIL

Petrobras testa capacidade de resposta a incidentes na Foz do Amazonas

Atividade é a última antes de concessão de licença de exploração

24.08.25 14h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda