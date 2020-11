Homem solta pitbull sobre PMs para tentar fugir

Três pessoas foram detidas pela Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo, resistência, desobediência, desacato, lesão corporal e porte de arma branca. O flagrante aconteceu no Guará (DF), na madrugada desta segunda-feira, 30. Quando foi abordado, um dos suspeitos soltou dois pitbulls nos PMs.

A equipe de policiais chegou ao local para atender a uma ocorrência envolvendo coronhada com arma de fogo. A vítima mostrou a lesão e informou as características do suspeito e onde ele estava.

Os policiais foram em direção a três homens que estavam na frente da casa indicada pela vítima. Ao avistarem os policiais, um deles correu para dentro da casa e os outros dois tentaram fechar o portão.

Um dos policiais seguiu o suspeito que tentou se trancar no fundo do lote. Lá, soltou dois pitbulls em cima do policial, que usou gás para inibir os animais. Em seguida, o PM imobilizou o homem.

Segundo a polícia, o suspeitos tentaram resistir e atrapalhar a ação da polícia, desobedecendo e tumultuando a abordagem, tentando interferir na prisão.

Mordida humana

A polícia relatou que foi preciso solicitar apoio, pois um dos amigos dos detidos chutou um policial e outro deu uma mordida na mão de outro PM que tentava contê-lo.

Os PMs encontraram com os suspeitos uma pistola, com 19 munições no carregador

Na abordagem, um dos detidos deixou cair da cintura uma faca. Também foi encontrado com eles um facão e um bastão retrátil.