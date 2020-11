Homem sai da cadeia, ronda a casa da ex e acaba morto pela polícia

POLÊMICA

Rodrigo Constantino anunciou demissão de Jovem Pan: 'Não resistiram'

O jornalista usou o Twitter nesta tarde, para informações os internautas sobre a notícia. A declaração dada durante transmissão virtual no Youtube, comentando a sentença do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) a respeito do caso de Mariana Ferrer gerou bastante polêmica.