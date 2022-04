Homem resolve dar ‘voltinha’ em burro dentro de shopping e viraliza; veja o vídeo

Nesta quinta-feira (7), um homem foi flagrado passeando em um burro dentro do shopping, em Senador Caneado, no município da região metropolitana da capital goiana. A situação inusitada divertiu o público que estava dentro do estabelecimento e viralizou na web.

No vídeo, o condutor do burro passeia tranquilamente com o animal dentro do shopping, despertando a atenção das pessoas que estavam no local.

Por meio das redes sociais, internautas apontaram que o protagonista da cena inusitada é, na verdade, um empresário da cidade, do ramo de joalherias. Ele não foi identificado.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)