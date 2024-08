Homem que confessou ter causado queimada em 700 hectares é solto após alegar esquizofrenia

O homem preso por confessar ter incendiado uma fazenda em Bom Jardim de Goiás (GO), no oeste do estado, foi liberado após alegar sofrer de esquizofrenia. Segundo o delegado Fábio Marques, responsável pelo caso, o suspeito, que admitiu ter recebido R$ 300 para cometer o crime, foi colocado em liberdade provisória.

"Ele foi colocado em liberdade provisória por apresentar uma circunstância de esquizofrenia. Por essa razão, nós vamos representar pelo incidente de insanidade mental, para confirmar se de fato ele padece dessa situação", afirmou o delegado.

O suspeito foi detido no último sábado (24). A Polícia Civil informou que ele já possui antecedentes relacionados a incêndios em Piranhas e Caiapônia.

VEJA MAIS

Investigação

Conforme o delegado, uma perícia foi solicitada para avaliar a extensão dos danos na fazenda. A informação de que animais foram queimados vivos, conforme relatado pelo proprietário, também será investigada.

Em seu depoimento, o homem afirmou que cometeu o crime sob ordem de outra pessoa, que lhe pagou aproximadamente R$ 300. Quando questionado sobre o motivo do incêndio, o suspeito alegou que questões políticas motivaram o mandante, que já foi identificado.

O mandante, segundo a Polícia Civil, é um pedreiro da região sem vínculos políticos. O delegado Fábio Marques destacou que a versão do suspeito será verificada com outros elementos.

"É preciso deixar claro que a versão apresentada por ele, de motivação política, deve ser confrontada com outros elementos. Nós estamos ainda verificando se de fato existe essa circunstância. Nesse momento da investigação não é possível afirmar que de fato ela tenha acontecido", disse o delegado.

Danos

O fazendeiro Jean Kleiton relatou que o incêndio deixou a região sem energia elétrica. “A região toda está sendo penalizada, porque todos [produtos] rurais com leite em resfriadores já perderam a produção”, disse.

Ao g1, Kleiton contou que 50 produtores rurais se uniram para combater o incêndio, alugando dois aviões para jogar água e mais de 20 caminhões.

“Estão todos os produtores abraçando a causa, mesmo aqueles que não foram atingidos estão ajudando, porque se não ajudar pode ir até eles. Eles estão ajudando, colaborando com equipes e caminhões”, afirmou.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local, ajudando no combate às chamas e realizando varreduras para detectar novos focos de incêndio nas proximidades.

A Polícia Militar informou ainda que o incêndio afetou um total de 700 hectares de fazendas e foi completamente controlado apenas no final do dia 25, domingo.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de oliberal.com)