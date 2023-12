Homem que caiu em alto-mar durante cruzeiro é dj e escritor

A Marinha confirmou que Carlos Alberto Mota Candreva caiu em alto-mar durante uma viagem de cruzeiro no navio MSC Preziosa, na madrugada de sábado (30/12).

O homem é dj e tem dois livros de poesia publicados. Com 13 mil seguidores no Instagram, Carlos costumava compartilhar os seus textos e reflexões.

Ele é natural da cidade de Tupã, no interior de São Paulo, e estava viajando ao lado de uma pessoa com quem se relacionava.

VEJA MAIS

As buscas pelo escritor continuam neste domingo (31/12), mais de 24 horas depois da tragédia. O trabalho é feito pela Marinha, com a ajuda do Navio-Patrulha “Maracanã”, embarcação com 54 metros de largura e com autonomia para permanecer no mar durante 10 dias.

Em nota, a Marinha reafirmou seu “compromisso com o Serviço de Busca e Salvamento Marítimo” e incentivou a participação da sociedade por meio do telefone 185 para denúncias e emergências náuticas.