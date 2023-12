Homem cai no mar após discussão em cruzeiro e show de Alexandre Pires é cancelado

Um passageiro, ainda não identificado, caiu no mar enquanto o navio Precioza, mesmo cruzeiro usado para o evento Ney Em Alto Mar, que terminou na última sexta-feira (29), navegava por São Sebastião, litoral norte de São Paulo. O acidente fez com que o show do cantor Alexandre Pires fosse cancelado, seis horas depois que a viagem na embarcação começou.

De acordo com informações do jornalista Luiz Bacci, testemunhas contaram que, por volta das 00h30 de sábado (30), um casal estava discutindo violentamente na varanda de uma das cabines do transatlântico luxuoso, quando o passageiro caiu. As equipes do cruzeiro, que levava 4.300 turistas para acompanhar a passagem de ano na costa do Rio de Janeiro, agiram rápido, mas ele não foi localizado nas primeiras horas.

Assim que souberam do acidente, os funcionários do navio soaram três apitos longos, que significam “homem ao mar”. Nas redes sociais, Alexandre Pires lamentou o acontecimento e disse que, em respeito aos familiares da vítima, o show - previsto para começar às 1h -, foi cancelado. “Ainda não havíamos subido ao palco quando esse fato trágico aconteceu”, afirmou o cantor.

Ainda segundo Bacci, horas depois, um membro da tripulação informou que a operação não teve sucesso.

“Para a família, nosso respeito e orações nesse momento difícil’, disse.

A Guarda Costeira continua realizando buscas na região para localizar o passageiro e a suposta briga entre o casal será investigada. Quem optou por curtir o Réveillon à bordo da primeira classe do cruzeiro precisou desembolsar entre R$ 25 a R$ 120 mil.