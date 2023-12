O que se sabe sobre homem desaparecido no mar em cruzeiro antes de show de Alexandre Pires

Um incidente trágico marcou um cruzeiro que partiu do Porto de Santos em direção a Angra dos Reis (RJ). Segundo relatos de passageiros e informações da empresa MSC, responsável pela embarcação, um homem caiu do 15º andar do navio após uma discussão com sua companheira, caindo no mar a 40 quilômetros da costa de São Sebastião, litoral paulista. A queda do passageiro aconteceu minutos antes do horário marcado para o show do cantor Alexandre Pires.

As buscas pelo passageiro desaparecido estão sendo conduzidas pela Marinha com a assistência do Navio-Patrulha Maracanã, desde a manhã do incidente. A MSC afirmou que realizou uma busca minuciosa a bordo, confirmando que o hóspede saltou intencionalmente ao mar. A empresa também utilizou dois barcos de apoio nas buscas, mas, após "várias horas" de esforços, o homem não foi encontrado.

Sistema de som do navio informou passageiros sobre tragédia

O navio estava a cerca de 40 quilômetros da Ilha de Alcatrazes, em São Sebastião, quando ocorreu o incidente. Após as buscas iniciais, o cruzeiro recebeu autorização para seguir viagem. A identidade do homem desaparecido ainda não foi divulgada pelas autoridades marítimas nem pela MSC, e não foram fornecidos detalhes sobre quem estava com ele no cruzeiro.

Um vídeo gravado por um influenciador a bordo mostra o momento em que o sistema de som do navio informa aos passageiros sobre o ocorrido. De acordo com o relato, o homem teria se atirado ao mar durante uma discussão com sua companheira. A viagem foi interrompida para permitir as operações de busca, suspendendo temporariamente as atividades a bordo.

A tragédia foi confirmada pela Marinha do Brasil, que reafirmou o compromisso com o Serviço de Busca e Salvamento Marítimo e incentivou a participação da sociedade através do telefone 185 para denúncias e emergências náuticas.

Tragédia acontece minutos antes de show de Alexandre Pires

Até o momento, o caso permanece cercado de mistério, com a identidade do homem e os detalhes da discussão ainda desconhecidos. A bordo, a sirene foi acionada, interrompendo as atividades, incluindo um show programado do cantor Alexandre Pires.

“Em respeito à vítima e aos trabalhos de resgate, conversamos com a organização e chegamos ao consenso da não realização do show, que estava previsto para ter início à 1h. Ainda não havíamos subido ao palco quando esse fato trágico aconteceu”, disse o cantor.

Em menos de 24 horas depois, a programação do navio MSC Preziosa, que partiu do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, foi retomada com shows de famosos e festas.