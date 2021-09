Homem que assediou ciclista é preso pela Polícia Civil

No final da manhã desta terça-feira (28), a Polícia Civil de Palmas (PR) prendeu um dos suspeitos de ter assediado uma jovem enquanto ela pedalava por uma via pública da cidade. As informações são do site Mídia Ninja.

Segundo o delegado Felipe Silva de Souza, o acusado foi preso em flagrante e outros envolvidos também já foram identificados.

Segundo o delegado, o suspeito negou ter passado a mão na vítima. De acordo com o homem, ele estava apenas com a mão para fora do carro e, acidentalmente, esbarrou na mulher.

O suspeito chegou a relatar que todos os ocupantes do veículo estavam bêbados e que havia um menor de idade no carro, que é irmão do condutor. A polícia ainda investiga o crime de oferecer bebida a menores de 18 anos.