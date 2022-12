Homem morto é encontrado em pé pela PM no Maranhão

No Maranhão, um homem morto foi encontrado em pé por agentes da Polícia Civil. A corporação investiga o que provocou a morte dele no município de Dom Pedro, na quarta-feira (21). Com informações do site Uol.

O corpo foi encontrado por agentes da Polícia Militar que, em seguida, acionaram o IML (Instituto Médico Legal) para a remoção do corpo.

Os agentes da PC levantam algumas hipóteses do caso, a exemplo de a vítima ter tido uma overdose após uso de drogas e bebida alcoólica. Outra opção é que, ao voltar para casa bêbado, ele teria discutido com a esposa, agredido a mulher e a sogra e terminado morto por legítima defesa das possíveis vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo estava encostado em um carro estacionado em via pública. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança da região a fim de descobrir as circunstâncias da morte e o motivo de ele ter ficado em pé.

"Inicialmente, nós pensávamos que se tratava de um disparo de arma de fogo, mas, como tinha muito pouco sangue, a gente levou para o hospital municipal, lá foi averiguado que não tinham marcas de tiros, e sim um corte na cabeça", afirmou a delegada Renata Lins, responsável pelo caso.