Homem morre após cair de viaduto enquanto tentava impedir assalto

Um homem morreu após cair de viaduto na tentativa de impedir assalto a um ônibus. O suspeito do crime também caiu, mas sobreviveu e foi preso em flagrante. O caso ocorreu na noite dessa segunda-feira (1º), em Fortaleza, Ceará.

A vítima e o suspeito, em luta corporal, caíram do viaduto da avenida Aguanambi com a BR-116 na capital do Ceará. O suspeito tem 25 anos e entrou no coletivo enquanto passava pelo bairro José Bonifácio, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O passageiro morreu no local. O suspeito foi levado a uma unidade de saúde e está sob escolta policial. Segundo a SSPDS, ele possui antecedentes criminais por roubo. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio do 25º Distrito Policial (25º DP), investiga o caso.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)