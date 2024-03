Antes de matar idoso, criminosos fizeram 'reunião' para decidir o que fariam com a vítima

Na última quarta-feira (27), três homens foram presos por suspeita de matar um idoso de 72 anos, em Criciúma, Santa Catarina. O crime ocorreu no dia 9 de março, quando a vítima foi agredida a pauladas até a morte durante um assalto, após uma "reunião" entre os criminosos para decidir se matariam ou não a vítima.

Segundo informações policiais, todos os envolvidos são integrantes de facções criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Um quarto integrante segue foragido.

O idoso foi espancado com um pedaço de madeira, sendo atingido no tórax e na cabeça. Ele foi encontrado caído ao lado do carro de sua propriedade e encaminhado ao hospital mais próximo, onde foi constatada a morte dele cerca de 24 horas depois.

A investigação apontava a possibilidade de latrocínio. “O carro da vítima estava no local, a carteira com seus pertences estavam no local. O único bem que foi subtraído foi o aparelho celular. É a investigação que apontará o que efetivamente aconteceu”, detalhou o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, Mário Luiz Silva, na ocasião do crime.

Segundo a PM, ao chegar no local do crime, o idoso estava confuso e relatou aos policiais que não sabia o que havia acontecido. No relato, a vítima ainda contou estar em uma festa na casa de um amigo antes do fato.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com