Homem mora e dorme em túmulos abertos de cemitério: ‘Medo dos vivos’

Um jovem chamado Glauberto Willame vive há três anos dormindo em um cemitério. Em meio às lápides e túmulos, ele encontrou abrigo para passar as noites. Desempregado e morando na rua, o rapaz busca uma vida melhor. As informações são do Metrópoles.

Willame conta que, há um tempo atrás, já teve medo de passar as noites e madrugadas no cemitério, que fica no Sertão da Paraíba. Porém, atualmente, dormir ao lado dos mortos não é um problema para ele. “A gente tem que ter medo de quem tá vivo”, declarou.

Ele fala que nunca viu algo “paranormal” e ainda revelou que dorme em sepulturas abertas e de “proprietários” desconhecidos. Para se alimentar, ele conta com a solidariedade de um dono de restaurante, que funciona perto do cemitério.

O jovem vive de bicos que lhe rendem de R$ 40 a R$ 50 por dia. “Trabalho de tudo um pouco pra não ficar sem nada”, disse. Apesar de se sentir confortável dormindo no cemitério, Willame não pretende permanecer no local e segue à procura de um emprego para melhorar de vida.