Homem mata vizinho na frente da PM, no Paraná

Um homem matou o vizinho na frente de policiais militares, na noite de sexta-feira (19), em Santa Tereza do Oeste, no Paraná. A vítima, identificada como Gean Alvandir Alves de Oliveira, de 40 anos, estava na rua. O suspeito de assassiná-lo e um outro morador da área foram presos.

Câmeras de segurança registraram o crime. O suspeito estava na casa da frente onde Gean se encontrava. Pelas imagens é possível ver o autor do crime saindo pelo portão e atirando várias vezes contra a vítima.

Mulheres que também estavam no local se aproximam do suspeito e parecem tentar tirar a arma dele. Depois de alguns segundos, o suspeito é capturado por policiais militares, que estava na esquina da mesma rua com lanternas nas mãos. Ele se ajoelha e levanta as mãos para o alto.

VEJA MAIS

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a vítima, mas ela morreu no local. Segundo o relato da PM, Gean e a esposa foram à sede do destacamento da PM de Santa Tereza do Oeste relatando terem sido ameaçados de morte por um vizinho.

Uma equipe foi até o local e realizou a prisão do suspeito que fez as ameaças. Conforme o Boletim de Ocorrência, o crime contra Gean aconteceu pouco depois, enquanto a polícia terminava a primeira ocorrência. Após a prisão do primeiro vizinho, Gean e um outro residente da área se desentenderam, de acordo com o G1.

Após ser capturado, o suspeito de matar Gean disse aos policiais que a vítima tinha entrado na casa dele e ameaçado matar o homem e a família dele.

O homem assassinado foi enterrado no sábado (20), em Cascavel, na mesma região do estado. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.