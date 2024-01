Homem mata vizinho a facadas por causa de copo térmico e é preso na Bahia

Um homem, de nome não revelado, foi preso na segunda-feira (8), suspeito de matar a golpes de faca o vizinho, Aloisio Ribeiro dos Santos, de 38 anos, no município de Varzedo, no Recôncavo Baiano (BA). Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 1º de janeiro, na zona rural da cidade, durante a festa de fim de ano na região.

O suspeito teria começado uma discussão com a vítima por acreditar que ela teria roubado um copo térmico. Felipe Ghiraldelli, delegado que investiga o caso, contou ao portal A Tarde que classifica o crime como homicídio por “motivo fútil”.

O preso foi interrogado, passou por exames de lesão no Departamento de Polícia Técnica (DPT), e ficou posteriormente custodiado na unidade policial à disposição do Poder Judiciário. Ele teve o mandado cumprido por homicídio qualificado por motivo fútil.

