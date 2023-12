Homem mata três da mesma família por herança em ceia de Natal

Uma ceia de Natal terminou em tragédia em Maringá, no norte do Paraná, na noite de domingo (24). Um homem de 56 anos invadiu uma casa e matou três pessoas da mesma família, além de deixar outras quatro feridas. O caso aconteceu na Rua Professora Paula Leticia Molinari, no Conjunto Habitacional Hermann Moraes Barros.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime foi motivado por uma briga relacionada a um imóvel da família. O suspeito chegou à casa por volta das 23h, armado com uma pistola, usando duas luvas e uma máscara.

Aproximadamente 10 pessoas estavam reunidas em uma confraternização da ceia natalina quando o suspeito cometeu o crime. Ele trancou o portão e começou a atirar contra as vítimas. Após o crime, o homem tirou a própria vida.

A motivação foi confirmada por um dos membros do Corpo de Bombeiros que atendeu ao chamado. "Foi uma briga em relação à herança. O indivíduo que fez os disparos não estava na confraternização", disse o aspirante Eduardo Poleto.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)