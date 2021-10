Homem mata adolescente e manda foto do cadáver para a mãe da vítima

Um homem de 21 anos matou uma adolescente neste sábado (30), após sequestrá-la. Ramon Maximiliano Villarroel Bolivar é venezuelano e namorava a jovem, que também era da Venezuela, mas não era aceito pela família da vítima. O crime, cometido em Dourados (MS), seria um “castigo” para os familiares da adolescente. As informações são do portal Campo Grande News.

Ramon desferiu ao menos 40 golpes na garota, em várias partes do corpo. Depois, ele tirou uma foto do cadáver e mandou para a mãe da adolescente.

O corpo foi deixado sobre o colchão da casa onde ele morava e a faca que usou no crime do lado. Ele seguiu até o posto da Polícia Militar e confessou que matou a garota. Em seguida, ele foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Entenda o caso

Familiares da vítima conta que, pela manhã, o homem foi até onde a adolescente morava com os pais e a levou a força para sua casa. A cena do crime é um quarto com balões vermelhos de decoração manchas de sangue até nas paredes.

Ramon revelou que conhecia Keilyn quando ainda moravam na Venezuela e que eles estavam namorando escondido da família da menina há um ano.

O homem ainda alega não ter planejado o assassinato e que o crime aconteceu durante uma briga do casal. “Falei para ela ir lá em casa para a gente conversar. A gente já não estava se dando muito bem. Saiu do controle”, disse. Perguntado se sabia quantas facadas tinha desferido na garota, Ramon respondeu que “não saberia dizer”.

A menina morava com a mãe e o padrasto. O pai da garota permanece na Venezuela.