Homem mais tatuado do Brasil queima o próprio rosto para ter cicatrizes personalizadas

O morador de Tatuí, Fernando Franco De Oliveira, conhecido como Caveira, não se cansa de fazer alterações no próprio corpo para atingir a aparência mais assustadora possível. Ele já mutilou o nariz e as orelha para se parecer com uma caveira, tatuou o interior dos olhos de preto, cortou a língua para torná-la bifurcada, inseriu próteses metálicas simulando chifres sob a pele e raspou os dentes para que ficassem como presas de vampiro. Agora, Fernando, de 46 anos, decidiu queimar seu próprio rosto com "fins estéticos".

Caveira passou por um procedimento chamado escarificação, que consiste em queimar partes da bochecha e da testa para ganhar cicatrizes personalizadas. Ele compartilhou o processo de cicatrização das feridas e afirmou gostar da dor dos procedimentos e do impacto assustador que seu corpo causa nasd pessoas.

“Queria que ficasse como uma queimadura mesmo. Doeu como se eu tivesse levado uma patada de urso”, disse Caveira em suas redes sociais. Ele contou ter feito as queimaduras sem o uso de qualquer anestesia.

O tatuador tem aproveitado a divulgação de suas modificações corporais para promover seu próprio trabalho e não pretende parar por aqui. “O terror é lindo também”, afirma. “Fico muito feliz com essa repercussão”, disse o tatuador em uma série de vídeos publicados neste sábado (6).