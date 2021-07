‘Diabão’ sofre complicações após operação e ‘adoradores’ bancam nova cirurgia

O “Diabão”, como ficou conhecido o brasileiro Michel Faro Prado, teve complicações após os pontos de uma de suas cirurgias se romperem. O tatuador do litoral de São Paulo tem a pela quase toda tatuada, possui diversas alterações no corpo e até colocou chifres e presas. As informações são da Istoé.

Em entrevista ao site da Globo, Michel disse que abriu o corte de 40 centímetros de uma abdominoplastia feita para retirar o umbigo. Por esse motivo, o “Diabão” sente muita dor e não consegue se locomover.

“Foi passando os dias e os pontos foram abrindo. Não estamos conseguindo fazer com que feche sozinho”, disse Carol Praddo, esposa do Diabão.

Com o procedimento realizado em um hospital particular, Carol resolveu pedir ajuda aos fãs em uma live. Em menos de 24 horas, os “adoradores” do “Diabão” levantaram mais de R$ 2,4 mil. Michel diz que se sente uma pessoa querida na internet, apesar do preconceito.

“Todo dia respondo pessoas com mensagens de carinho, de apoio, de admiração e respeito. Isso me fortalece. Ver a galera agindo assim, tão prontamente em me ajudar, fiquei bem emocionado”, contou.