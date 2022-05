‘Mulher Demônia’, esposa do ‘Diabão’, é temente a Deus e diz não ter medo de julgamentos

Engana-se quem acredita que Carol Praddo, de 36 anos, não tenha uma relação próxima a Deus. Fugindo totalmente dos estereótipos, a mulher com as próteses de chifre na testa, que lhe renderam o apelido de “Mulher Demônia”, garante que é religiosa e diz não ter tido medo de “julgamentos divinos” quando começou a seguir as mesmas modificações corporais do marido, o “Diabão Tatuador”.

VEJA MAIS

Em entrevista ao OLiberal.com, Carol explicou que as alterações na língua, olhos pigmentados de vermelho, dentes e na testa, além do corpo 60% preenchido com tatuagem, fazem parte de um processo de aceitação, e não desrespeitam a sua fé.

“Jamais tive esse medo, pois como qualquer pessoa que realmente compreende o que Ele quer de nós, verá que Deus é muito mais que isso tudo”, disse.

A moradora de Praia Grande, no litoral de São Paulo, costuma chamar muita atenção quando sai na rua com o marido Michel. Carol confessou já ter sofrido comentários preconceituosos por causa da sua aparência, mas afirmou ter aprendido lidar com as críticas, que significam “muito mais do que as pessoas têm no coração” do que sobre a paulistana em si.

“Fazemos as nossas modificações porque amamos isso. Vivemos para ser quem queremos ser. E o preconceito, o ‘achismo’ e outras coisas sempre vão existir. O padrão acho que é algo pessoal de cada um. Essas modificações são muito mais do que algo que os olhos podem ver. Tem um valor imensurável para nossa história, para o nosso ‘eu’ e para todas as nossas vidas”, afirmou.

"Mulher Demônia" e o "Diabão", Carol e Michel. (Reprodução/ Redes sociais)

Carol orgulha-se muito do apelido de “Mulher Demônia” e contou que ela própria o escolheu, em uma homenagem ao marido, “Diabão”. O casal está juntos há 11 anos e tem dois filhos, de 10 e 15 anos. Foi por incentivo de Michel que a paulistana iniciou as transformações há cerca de quatro anos. Veja o antes e depois dela:

Carol Praddo antes e depois das transformações corporais (Reprodução/ Redes sociais)

(Estagiário Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)