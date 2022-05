Esposa do ‘Diabão Tatuador’, a ‘Mulher Demônia’ usa língua partida e pigmentação nos olhos; veja

Conhecida e se auto intitulada como “Mulher Demônia”, Carol Praddo, de 36 anos, está fazendo o maior sucesso na web ao seguir os passos do marido, o “Diabão Tatuador”, e realizar modificações corporais. Para se tornar uma “Demônia”, ela pigmentou os olhos de vermelho, bifurcou a língua - deixando a semelhante de uma cobra - e começou a usar próteses de chifres na testa. Além de ter cerca de 60% do corpo tatuado.

O casal que mora em Praia Grande, no litoral de São Paulo, está juntos há 11 anos. Carol contou que iniciou as transformações há cerca de quatro anos por incentivo do marido Michel, o “Diabão”.

"As pessoas já falavam: 'Se ele é o Diabão, a esposa dele é o quê? A Diabete? A Diaba?'. Ai fui me transformando e buscando, meio que com esse incentivo das pessoas, o que eu seria. Comecei a procurar na internet imagens de demônia feminina, pensando já em uma personagem. Me identifiquei", disse, em entrevista ao UOL.

Nas redes sociais, a esposa de Michel compartilha, além das modificações corporais e o combate ao preconceito em relação à sua aparência e a do marido, uma rotina “fit” de exercícios na academia.

