Homem invade carro em movimento pela janela e abusa de mulher grávida

Um homem de 37 anos invadiu um carro em movimento entrando pela janela do veículo. A motorista, uma mulher que está grávida de dois meses, foi abusada e roubada pelo criminoso. Imagens de câmeras de segurança gravaram o momento em que o carro é invadido pelo homem. As informações são do G1 de São José do Rio Preto e Araçatuba.

O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (30), em Catanduva , no interior de São Paulo. Conforme registrado pelas imagens, o suspeito, vestido com uma camiseta vermelha, calça jeans e boné, caminhava pela calçada. De repente, ele olha os lados, corre e pula dentro do carro da mulher. No início do vídeo, o veículo estava parado em um semáforo, no cruzamento das ruas Paraíba e Maranhão. Porém, quanto é invadido pelo homem, o sinal já estava aberto e o carro se movimentava.

A vítima tentou acessar o estacionamento de uma empresa para pedir ajuda, mas foi impedida pelo homem. Depois de entrar na rodovia que liga as cidades de Catanduva e Catiguá, ela foi coagida a estacionar perto de um lixo e sair do veículo.

O homem assumiu o volante do carro, dirigiu por alguns metros e entrou em um canavial, onde beijou a vítima à força e passou a mão nas pernas dela. Ele também exigiu que a mulher enviasse à patroa o pedido de resgate para "libertá-la do sequestro". Foi exigido R$ 300 da primeira vez, mas depois o pedido aumentou para R$ 400. Em determinado momento, a mulher conseguiu abrir a porta do carro e pedir ajuda para pessoas que passavam pela rodovia.

O criminoso, que chegou a fugir com o carro e pertences da vítima, foi preso em flagrante após capotar o veículo em Tabapuã (SP). O caso foi registrado como estupro, extorsão mediante sequestro e roubo.