Homem invade choperia, tira a roupa, furta objetos e consegue fugir

Um homem invadiu uma choperia no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA), no Distrito Federal, e furtou vários objetos de valor em condições inusitadas. De acordo com os registros das câmeras de segurança, o homem ficou pelado para cometer o crime.

A 8ª DP (Estrutural) investiga o crime que aconteceu no início de abril, e acredita que com a divulgação das imagens se torne mais fácil a identificação do autor, que possui muitas tatuagens.

Nos registros, o homem aparece entrando no estabelecimento ainda vestido, durante a madrugada. No entanto, ao longo da noite, ele começa a se despir, enquanto come e bebe, até ficar nu.

Homem levou diversos itens de valor da choperia (Reprodução)

Conforme o boletim de ocorrência, o ladrão foi embora levando dois celulares, um computador, um carrinho de carga, duas máquinas de cartão de crédito, R$ 600 em dinheiro e também balas e chocolates.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)