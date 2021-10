Homem invade casa para roubar fios elétricos e acaba amarrado por populares

Um homem foi preso na última terça-feira (19), em Boa Vista (RR), acusado de invadir uma casa para furtar fios elétricos. Ele foi apanhado e imobilizado por moradores da vizinhança depois de tentar fugir do local. As informações são do portal Metrópoles.

Segundo a Polícia Militar de Boa Vista (PMRR), o dono da residência afirmou ter ouvido um barulho ao entrar em casa. Ao investigar de onde vinham os ruídos ele acabou flagrando o acusado, que havia invadido a residência pelo telhado, tentando retirar a fiação.

O ladrão tentou fugir, mas foi detido por populares e teve as mãos e pés amarrados com cordas. O dono da casa acionou uma viatura da PM para conduzir o acusado até a delegacia. Lá, ele confessou que venderia os fios furtados por R$ 30 o quilo em uma sucataria clandestina.