Homem invade apartamento da ex-mulher e a ameaça de morte

Uma jovem de 22 anos denunciou o ex-marido, de 24 anos, de ter invadido seu apartamento para agredi-la e ameaçá-la de morte, na madrugada do domingo (31), em Três Lagoas (MS). As informações são do G1 Mato Grosso do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, era por volta das 4h quando o homem arrombou a porta da sala, entrou e quebrou uma janela de vidro. Ele usou os estilhaços para cortar o braço e a perna da vítima.

Depois, o homem teria ameaçado a ex-mulher: "Me aguarde que eu vou te matar... Você nunca viu meu lado ruim".

O suspeito deixou apartamento da vítima, que denunciou o caso à polícia. Ela relatou que foi casada por três anos com o homem, com quem tem um filho de dois anos.

A jovem disse que o casal está separado há 30 dias. Ela considera o ex "agressivo e ciumento".

O homem vai responder por ameaça, dano e lesão corporal, tudo em situação de violência doméstica.