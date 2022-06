Homem faz família de jornalista refém e obriga que ação seja transmitida ao vivo

Na noite de domingo (05), um homem, identificado como Vinicius, manteve a família do jornalista Henry Xavier refém por um pouco mais de uma hora e transmitiu toda a ação em um vídeo ao vivo no Instagram. O caso aconteceu no bairro Campo Comprido, em Curitiba.

O cárcere das cinco pessoas foi transmitido através das redes sociais do jornalista enquanto Vinícius negociava a rendição com os policiais. A live chegou a ter 2,5 mil pessoas assistindo simultaneamente. "Peço orações. Estamos muito preocupados com a situação. Estamos transmitindo ao vivo por causa de um pedido do Vinícius… para que ele saia em segurança da minha residência. A gente segue acompanhando a decisão do Vinícius”, disse o jornalista no vídeo.

Momento da rendição. (Foto: Reprodução / Instagram)

Por volta das 21h20, o suspeito decidiu se entregar e deixar as armas e munições sob uma mesa. Para o portal Banda B, o capitão Nunes, do Batalhão de Polícia de Choque, afirmou que assim que os policiais chegaram ao condomínio, foram recebidos a tiros pelo homem. "Quando a polícia foi tentar fazer a abordagem contra o suspeito no primeiro apartamento em que ele estava, as equipes foram recebidas a tiros, e o indivíduo pulou a janela e se escondeu em outro imóvel", relatou. Ele teria fugido e se escondido no apartamento do jornalista, que tentou conduzir calmamente a ação.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)