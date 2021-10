Homem estupra mulher e manda imagens do crime para a irmã da vítima

Uma mulher foi estuprada pelo parceiro e teve as imagens enviadas para a própria irmã. A vítima, que tem 36 anos, também foi agredida e ficou com marcas no corpo. Ela contou que, no dia do crime, recusou ter relações com o homem e tomou remédio controlado para dormir. As informações são do Metrópoles.

O crime aconteceu no final do mês de setembro. A mulher notou o que havia acontecido quando acordou no dia seguinte e viu as marcas no corpo.

“Havia mordidas nas minhas costas; tapas na bunda, que estava quase ensanguentada”, relata. “No outro dia, quando peguei o meu celular, vi que ele havia tirado fotos do ato e enviado para a minha irmã, para si mesmo e não sei mais quem”, conta.

A mulher não se lembra de nada, pois estava medicada. Ao entender a gravidade, ela registrou um boletim em uma delegacia do Distrito Federal, onde aconteceu o crime. O ex-casal se conheceu pelas redes sociais e, desde o início, teve um relacionamento conturbado. Por 10 meses, ela sofreu violência psicológica do suspeito. Ele escondia as chaves para ela não sair de casa; ia ao trabalho dela para vigiá-la; impedia que ela visse os pais; excluía números do celular; e ainda, saía de grupos que a ex-namorada participava.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) concedeu à mulher o direito à medida protetiva. Uma investigação foi aberta e um inquérito instaurado contra o suspeito, que ainda será ouvido.