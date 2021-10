Policiais resgatam menina de 13 anos e prendem suspeito de estupro

Um homem de 34 anos, suspeito de estuprar uma menina de 13 anos, foi preso nesta sexta-feira (22). A adolescente era mantida em cárcere privado em um imóvel de Maceió (AL). As informações são do portal Alagoas 24 Horas.

A Polícia Civil informou que a ação foi deflagrada após a adolescente fugir de casa, na última quarta-feira (20), para encontrar uma pessoa que teria conhecido pela internet. O trabalho de investigação da Delegacia Especializada dos Crimes contra Crianças e Adolescentes (DCCCA) foi iniciado no mesmo dia da denúncia.

“A jovem foi encontrada em cárcere, no bairro do Tabuleiro do Martins, em Maceió, na companhia de um homem de 34 anos, com quem ela estava mantendo relações sexuais”, relatou a delegada Adriana Gusmão.

O homem foi preso em ação conjunta das equipes da DCCCA, policiais da Operação Policial Litorânea Integrada (OPLIT) e Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

O chefe de operações da DCCCA, Alan Barbosa, afirmou que o suspeito foi conduzido para Central de Flagrantes, onde foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável.

A investigação deve seguir e outros fatos ilegais do homem em relação à adolescente serão analisados.