Homem embriagado causa confusão, tenta atropelar PMs e é contido: 'Policiais de b*sta'

Após entrar em um hipermercado, causar confusão, dirigir embriagado, desobedecer aos policiais, resistir a prisão e jogar a motocicleta sobre a viatura da Polícia Militar, um homem foi preso neste domingo (8), em Campo Grande (MS). O caso aconteceu às 6h e os militares atiraram contra o homem com balas de borracha. As informações são do portal Campo Grande News.

De acordo com o boletim de ocorrências, Magno dos Santos de Assis, de 34 anos, chegou ao hipermercado bêbado, gritando e fazendo ameaças e provocações aos seguranças do local, dizendo que não obedeceria ninguém. A chefe de segurança do estabelecimento, Simone Martinho, foi quem acionou o 190.

Magno estaria consumindo uma das latas das cervejas que estava comprando no estabelecimento quando a polícia entrou no hipermercado. A atitude é proibida por decreto municipal, em razão da pandemia da covid-19. Ao ver os militares, o homem disse que duvidava da possibilidade de ser preso e que sairia sem ser incomodado.

Ele foi convidado a deixar o estabelecimento e saiu dizendo que todos iriam se arrepender por ele ter sido abordado.

A Força Tática precisou dar apoio à ocorrência, pois Magno estava desobedecendo à ordem policial, desacatando a equipe com xingamentos como "seus policiais de bosta" e "seus porcos".

Depois, ele foi até sua motocicleta com o objetivo de sair do estabelecimento, mas foi novamente abordado pelos policiais. Então, o homem investiu contra a equipe de forma agressiva. A PM disparou balas de borracha nas pernas de Magno para contê-lo. Só então ele foi imobilizado, algemado e conduzido com lesões em ambas as pernas na altura das coxas.

O teste do bafômetro constatou 0,90 mg/l de álcool no sangue do homem. Pela lei é já é considerado 0,82 mg/l infração de trânsito e crime. A moto de Magno foi removido ao pátio do Detran e ele foi conduzido para a delegacia.