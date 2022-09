Homem é salvo após população fazer cordão humano no resgate; vídeo

Uma forte tempestade atingiu o Distrito Federal (DF), nesta quinta-feira (22), trazendo alagamentos, bloqueio de vias, quedas de árvores e danos materiais em vários trechos. Uma das cenas mais impressionantes registradas é de um motociclista sendo resgatado por meio de uma corrente humana, em meio à enxurrada. O caso aconteceu no bairro de Valparaíso (GO). As informações são do Metrópoles.

No vídeo é possível ver que o homem parar a moto para tentar ajudar um segundo motociclista e acaba sendo arrastado pela enxurrada. Passageiros de um ônibus o salvaram com um cordão humano. Toda a cena foi filmada em diferentes ângulos.

Assista ao vídeo:

Em outro vídeo, uma mulher é arrastada pelo asfalto devido à força da enchente. Não há registro de mortos. Momentos antes do temporal, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chegou a emitir alerta laranja.