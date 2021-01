Homem é procurado por abusar da própria filha e também das enteadas

A polícia de Campina Grande, na Paraíba, está à procura de um homem suspeito de ter abusado sexualmente da própria filha, de 10 anos, quando foi à casa da ex-mulher pagar a pensão alimentícia da criança, na última quinta-feira (28).

O crime aconteceu no bairro da Ramadinha. No momento do abuso apenas a criança estava em casa. Segundo o relato da vítima à mãe, a menina ainda teria tentado se esquivar, mas o pai teria oferecido R$ 20 para que ela não dissesse nada a ninguém.

Mas, pouco depois do ocorrido, ela teria conseguido contar a um parente que morava próximo o que havia acontecido. Ele ainda chegou a encontrar o pai no local e partido para a agressão na tentativa de segurá-lo até a chegada da polícia, mas ele conseguiu fugir.

O caso foi denunciado pela ex-mulher e mãe da vítima. Assim que soube do abuso, a atual companheira do suspeito também procurou a polícia para relatar abusos cometidos contra as enteadas. Segundo ela, ele costumava praticar atos libidinosos na frente das crianças, além de tocar em seus corpos. E que só não havia denunciado o marido por orientação de um pastor que lhe pediu que não contasse nada à polícia pois “acreditava que ele mudaria de comportamento”.

A Delegacia de Crimes Contra a Juventude está investigando o caso e segue à procura do suspeito.