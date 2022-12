Homem é preso suspeito de estuprar 4 mulheres em nove dias

Um homem foi preso em flagrante suspeito de ter estuprado ao menos quatro mulheres nos últimos nove dias. A prisão foi feita nessa quinta-feira (1º), após a denúncia de uma vítima. As informações são do portal Metrópoles.

No relato da mulher, a Polícia Civil de Goiás identificou as mesmas características de um registro feito no dia anterior e suspeitou se tratar do mesmo autor. Dois dias depois, uma terceira vítima registrou ocorrência.

Na madrugada entre quarta e quinta, uma quarta mulher foi atacada. “Todas as características eram semelhantes, modo de agir igual, motocicleta preta, ameaça com faca”, detalhou a titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Aparecida de Goiânia, Cybelle Tristão.

Além da violência sexual, o autor também é acusado de roubar as vítimas. “As mulheres atacadas têm mais ou menos o mesmo perfil, idade aproximada. São trabalhadoras que voltam tarde para casa, descem sozinhas do transporte coletivo e são atacadas”, explica Tristão.

O homem foi localizado e preso após a Polícia encontrar o celular roubado de uma das vítimas com um menor de idade. No momento da abordagem, ele dirigia a moto e usava o capacete descrito pelas vítimas.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).