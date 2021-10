Homem é preso por maus-tratos após cachorro morrer de fome e sede

Um homem de 60 anos, morador de Joinville, foi preso por maus-tratos após um cachorro ser encontrado em situação de extrema magreza, com fome e sede. A polícia foi acionada através de uma denúncia anônima e, quando chegou ao local, o animal ainda estava com vida, mas morreu antes que pudesse ser resgatado. Essa foi a primeira prisão por maus-tratos no município. As informações são do NSC.

No local, o cão foi encontrado deitado em um papelão, com as costelas visíveis e sem apresentar nenhum movimento, apenas a respiração. Segundo uma denunciante, ele já estava nessa situação há mais de dois meses e, além da falta de comida e água, ele vivia sem cuidados veterinários.

O tutor do animal foi preso em flagrante e conduzido à Central de Polícia Civil, ele vai responder pelo crime de maus-tratos, o que pode render cerca de dois a cinco anos de reclusão, além da multa. Devido a morte do cachorro, a pena pode ser aumentada em um terço. Ele também ficou proibido de ter a guarda de outros animais.