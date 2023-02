Homem é preso por estuprar sobrinha e alegar estar 'possuído' com 'energia ruim'

Um homem foi preso acusado de estuprar a própria sobrinha de 13 anos. O crime vinha acontecendo nos últimos três anos. Durante a prisão, ele alegou que estava “possuído” por uma entidade. O caso segue em investigação pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), do Distrito Federal.

Os abusos aconteciam dentro da casa da vítima. O criminoso se aproveitava da proximidade por ser tio da adolescente e ter fácil acesso à residência para cometer o crime.

As investigações apontam que os familiares não suspeitavam dos estupros, sempre praticados quando a menina estava dormindo. Em depoimento especial, a adolescente afirmou que sempre percebeu olhares maliciosos do tio, e que ele aproveitava os momentos que estavam sozinhos para praticar os atos.

Ainda de acordo com a menina, ela foi ameaçada para que não contasse a ninguém, pois, caso o homem fosse preso, a menina e a mãe “sofreriam as consequências”. A vítima ficou tão abalada emocionalmente com a série de abusos que chegou a se mutilar recentemente, o que foi o estopim para acabar com o silêncio da violência sofrida.

Possessão

O estuprador confessou os abusos sexuais e justificou que os atos foram cometidos porque ele estava possuído após frequentar um centro religioso. O suspeito alegou estar com uma “energia ruim”. A PCDF informou que o homem tinha passagens policiais pelos crimes de desacato, uso de drogas e resistência. O autor foi indiciado pelos crimes de violência psicológica contra a mulher e estupro de vulnerável.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)