Homem é preso por estuprar enteada adolescente por mais de dois anos

Foi preso um homem de 34 anos, pelo estupro da enteada, uma menina de 13 anos, e pelo furto de uma motocicleta. A prisão aconteceu na última segunda-feira (13), em São Gabriel da Cachoeira (AM). As informações são do Portal do Holanda.

“No momento da prisão, o autor estava em companhia de sua enteada”, relatou o delegado Gláucio Oliveira. O agente conta que, durante os procedimentos na delegacia, foi constatado que a vítima havia saído de casa havia alguns dias, sem o conhecimento da mãe. Foi quando a adolescente informou ter sido abusada sexualmente pelo padrasto desde 2019. “Por esta razão apresentamos à Justiça o pedido de prisão contra ele”, completou o delegado.

O homem, que não teve a identidade divulgada, deve responder pelos crimes de furto, corrupção de menores e estupro de vulnerável. Ele permanecerá custodiado na carceragem da delegacia, à disposição da Justiça.