Homem é preso em flagrante fabricando perfumes falsos com lixo e produtos de limpeza

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (15) em Três Lagoas, no leste de Mato Grosso do Sul, por fabricar e comercializar perfumes falsificados. Segundo a Polícia Civil, o suspeito utilizava frascos e embalagens recolhidos do aterro sanitário, álcool etílico como base das fragrâncias e diversos produtos de limpeza para dar cheiro e cor aos produtos.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima à Polícia Civil sobre a venda de perfumes falsos no centro da cidade. Equipes da Seção de Investigação Geral (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) localizaram o homem e o prenderam em flagrante enquanto ele carregava embalagens das fragrâncias falsificadas.

Homem é preso por fabricar fragrâncias falsificadas com frascos tirados do lixão e produtos de limpeza em Mato Grosso do Sul. (Foto: Polícia Civil/Reprodução)

Ao conduzir os policiais até sua casa, os policiais encontraram um verdadeiro laboratório clandestino e o suspeito revelou como funcionava o processo de falsificação. No local, foram encontrados cerca de 500 frascos vazios, além de produtos de limpeza, essências e álcool etílico.

VEJA MAIS

Ele comprava as embalagens por R$ 1 de terceiros, que as recolhiam no aterro sanitário. Em seguida, no chão de um dos quartos, misturava o álcool etílico com essências e produtos de limpeza, enchendo os frascos com a mistura. Posteriormente, os "perfumes" eram vendidos nas ruas do centro da cidade.

Preso em flagrante, o homem será indiciado por falsificação e comercialização de substâncias cosméticas, crime que pode resultar em pena de 10 a 15 anos de prisão.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)