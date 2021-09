Homem é preso após agredir companheira grávida; assista

O motorista de aplicativo Vitor Batista, de 32 anos, foi preso em flagrante em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, por agredir sua companheira que está grávida, Maria José de 35 anos. As imagens foram filmadas por vizinhos e mostram a vítima tentando pular do prédio para se salvar das agressões. As informações são do G1 Nacional.

Na Delegacia de Atendimento à Mulher, Maria contou que apanha com frequência ao longo de dois anos de relacionamento, mas que acreditava na mudança do parceiro e por isso não conseguia sair da relação. Já o agressor, alegou que tudo era "apenas uma briga de casal”. A vítima ainda declarou que Vitor era muito ciumento e possessivo, que ela só podia sair para ir ao trabalho. "No que ele me agredia, eu ficava marcada e não podia trabalhar. Eu inventava desculpas, porque eu ficava dentro de casa”, disse ela. Veja os momentos do ataque:

De acordo com a delegada Fernanda Fernandes, Maria José recebeu ameaças de morte após tentar jogar um papel com um pedido de ajuda, que foi capturado pelo agressor. “Ela disse que já vinha sofrendo agressões durante a semana, mas que ontem ele teria agredido o filho dela e começou uma discussão. Hoje essa discussão continuou e o autor agrediu ela novamente. Ela tentou se jogar da novamente da janela para fugir dessas agressões”, declarou a delegada da DEAM. A ajuda dos vizinhos foi fundamental para o agressor ser pego pela polícia.