Pai bêbado é preso ao causar acidente e arremessar bebê pela janela

Na última quarta-feira (1), a polícia prendeu um homem alcoolizado, suspeito de causar um acidente de trânsito e arremessar o filho, um bebê de oito meses, para fora do veículo. O caso correu na Avenida Brasil, a cerca de 55 km da capital goiana. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com o sargento da Polícia Militar Flávio Colombo, o carro vinha em alta velocidade e tentou fazer a curva na avenida, mas não conseguiu e ocasionou o capotamento do veículo.

Apesar da batida, a esposa do condutor e a filha do casal, de 8 anos, não apresentaram ferimentos, porque usavam cinto de segurança. O suspeito teve escoriações pelo corpo. Ele foi encaminhado ao hospital e, em seguida, levado à prisão.

O bebê foi socorrido por pedestres ainda no local do acidente e levado à uma unidade de saúde. Segundo o boletim médico, divulgado na última quinta-feira (2), o estado de saúde da criança é estável.