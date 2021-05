Homem é flagrado invadindo casa para cheirar calcinha de mulheres

Um homem de 40 anos foi preso na última terça-feira (18), acusado de invadir uma casa para cheirar as calcinhas das filhas de um casal, que são moradores de Castanheira, em Cuiabá. Em vingança, antes da polícia chegar ao local, o suspeito foi amarrado em um poste pelo pai das meninas e agredido fisicamente.

Em depoimento à polícia, o pai das meninas contou que trabalhava como motorista de ambulância da prefeitura, e levava pacientes para os municípios. Segundo a vítima, era neste momento que o homem, um vizinho, se aproveitava para invadir o local. Os populares que moram perto da residência das vítimas já vinham alertando a família sobre a tentativa de invasão, e quando ocorreu novamente, os moradores ligaram para a Polícia Militar e denunciaram o caso.

O pai das duas vítimas conseguiu flagrar a ação do acusado e não esperou que a polícia chegasse para fazer justiça. Ele teria entrado em luta corporal com um homem e conseguiu amarrá-lo em um poste, entrando em luta corporal com o suspeito. De acordo com a polícia, o homem foi encontrado amarrado pelos braços e pescoço com lesões no rosto por conta da briga. Ele foi interrogado pelos agentes e afirmou que queria apenas cheirar a calcinha das meninas, e que não iria fazer mal a elas.

O acusado foi preso e levado para a Delegacia da Polícia Civil de Castanheira, que vai investigar o caso.