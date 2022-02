Homem é preso acusado de estuprar e leiloar virgindade de enteadas com idades entre 10 e 13 anos

Em Palmeira dos Índios, no Estado de Alagoas, a Polícia prendeu um homem acusado de estuprar e leiloar a virgindade de suas três enteadas, que têm 10, 12 e 13 anos. Segundo a investigação, além de violentar sexualmente a meninas, o sujeito as oferecia a amigos, que também as estupravam, mediante pagamento. As informações foram publicadas pelo portal Metrópoles.

Os outros suspeitos já foram ouvidos pela Polícia, mas permanecem soltos.

De acordo com a Polícia, a mãe e as meninas disseram que nada aconteceu.

As crianças passaram por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Arapiraca e estão sob os cuidados do Conselho Tutelar.