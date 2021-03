Homem é morto no meio da rua por dupla em motocicleta

Ederson John Santos Freitas, de 28 anos, foi executado na tarde desta terça-feira (1º) no meio da rua em Manaus (AM). Ele foi alvejado enquanto caminhava pela via pública.

Dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima e atiraram contra ele.

O crime não tem as motivações definidas. O que se sabe é que Ederson usava tornozeleira eletrônica e tinha passagens pela polícia por roubo e violência doméstica.

O caso é apurado pela Polícia Civil.