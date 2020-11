Homem é morto na prisão após matar e atear fogo em casa de idosa

Na manhã da última quarta-feira (18), um homem foi preso acusado de latrocínio após ter matado uma idosa e depois atear fogo em sua casa. O acusado foi levado ao Presídio Regional do Rio Grande do Sul e foi morto no início da noite, no mesmo dia.

Após confessar a morte de Nelcy Brizolla Machado, de 83 anos, Marcelo Shalemberg, de 28 anos, dividia a cela com outros detentos, mas estava sozinho antes de o homicídio ocorrer. Os agentes penitenciários perceberam sua falta durante uma conferência dos presos e o encontraram já morto.

Um outro apenado confessou o crime, informa o delegado Geri Adriani Mendes, delegado plantonista da Delegacia de Polícia de Carazinho. Ele alegou que agiu em legítima defesa e ainda não se sabe se a ação está relacionada ao latrocínio.