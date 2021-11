Homem é morto a tiros em cemitério, durante velório de mototaxista

Um homem identificado como Ewerton Mayck Alves dos Santos, de 28 anos, foi morto a tiros, nesta terça-feira (16), durante o velório de um mototaxista executado na noite de segunda-feira (15). Os crimes aconteceram em Maceió (AL). Não há informações se as mortes estão interligadas. As informações são do portal Alagoas 24 Horas.

Durante o velório, no momento em que a cova estava sendo fechada, a vítima foi surpreendida por disparos de arma de fogo. Os presentes correram, na tentativa de se protegerem. Os funcionários do cemitério se trancaram na sala de administração do local.

Após a execução, os autores dos disparos fugiram sem serem identificados.

A Polícia Militar foi acionada e fez a identificação da vítima. Ewerton possuía passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo, em 2014.

Os Institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) foram acionados para a realização da perícia e recolhimento do corpo. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) devem seguir com a investigação do crime.